NYT: украинских военных научат медитировать на поле боя

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Украинских военнослужащих обучат обретать «духовое умиротворение» в центре специальной военной подготовки. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на одного из украинских командиров. Тема приобрела особую актуальность на фоне участившихся случаев дезертирства бойцов ВСУ и отказа от исполнения воинского долга, отметило издание. В ходе занятий солдат Вооруженных сил Украины обучат «обретать умиротворение на поле боя».

«Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран», - приводит издание слова украинского командира Андрея Андрейкива.

Территориальная оборона, бойцы которой пройдут обучение одними из первых, - обособленное подразделение на Украине, куда могут вступить все желающие. Ранее Верховная рада позволила добровольцам применять артиллерию и выполнять боевые задачи на передовой.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале сообщил президент Владимир Путин. Главными целями заявлены защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны, отметил он.