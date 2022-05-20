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Раскрыты подробности массового дезертирства украинских солдат на южном направлении

Анна Назайкина
09:49 20.05.2022
Так, 24 февраля начальник вещевой службы войсковой части А4279 отправился на встречу с супругой, после чего больше не появлялся и перестал выходить на связь.
Раскрыты подробности массового дезертирства украинских солдат на южном направлении
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Военнослужащие ВСУ с момента начала российской спецоперации дезертировали на южном направлении, фамилии более 40 таких украинских бойцов перечислены в документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Сотрудники российских силовых структур предоставили агентству возможность ознакомиться с полученными от военнослужащих ВСУ списками с именами тех, кто дезертировал. Кроме того, в документах указаны обстоятельства их побега.

Так, 24 февраля, когда началась военная операции, начальник вещевой службы войсковой части А4279 старший лейтенант Валерий Подопригора отправился на встречу с супругой, после чего больше не появлялся и перестал выходить на связь.

В документах также утверждается, что на следующий день, 25 февраля, в Северодонецке разведчик Петр Орсик использовал момент остановки своей колонны и отошел в сторону леса без оружия, чтобы справить нужду, после чего исчез в неизвестном направлении и больше не выходил на связь.

Накануне стало известно, что второе за неделю подразделение 115-й бригады Вооруженных сил Украины, которое дислоцируется в Северодонецке, отказалось от ведения боевых действий. Бойцы в формате видео обратились к украинскому президенту и главкому ВСУ.

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