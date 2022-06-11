Порядка 800 тысяч жителей ЛДНР получили гражданство России в упрощенном порядке
Более 800 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации. Отмечено, что это удалось осуществить за минувшие три года. Об этом информировало МВД России.
«Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тысяч человек», - приводит ТАСС полученную от ведомства информацию.
Как добавили в ведомстве, отклонены были менее одного процента заявлений от жителей ЛДНР о приеме в российское гражданство. В настоящее время продолжается прием населения ДНР и ЛНР в гражданство России.
Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел уже приступили к реализации указа президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи гражданства детям-сиротам из ЛНР, ДНР и Украины.
Было отмечено, что данный порядок можно применять к детям вне зависимости от места их нахождения: они могут пребывать как на территории России, так и за ее пределами. Вместе с тем, на конец мая на ускоренное получение российских паспортов уже подали заявки первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях.