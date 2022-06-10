В Европе предрекли «месяц несчастья» для экономики

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Европейскую экономику в ближайший месяц может настигнуть «несчастье», которое приведет в росту инфляции. Как сообщает газета Financial Times, Европейский Центробанк должен повысить процентные ставки для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

«Еврозона столкнется в этом году с большой угрозой рецессии. При этом Европейский центральный банк должен перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки», - пишет газета.

Ранее в Соединенных Штатах задумались о создании специальной коалиции стран, которая вводила бы против России санкции из-за проводимой ею спецоперации на Украине. Министр финансов США читает, что Западу якобы необходима многочисленная группа стран для повышения эффективности вводимых санкций.