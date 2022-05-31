Греция поставит на Украину советские танки в обмен на новые из ФРГ

Ранее глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что ряд европейских стран намерены передать Украине артиллерийские системы и боеприпасы к ним.

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Германия и Греция договорились о поставках Афинами танков советского производства на Украину. В обмен на это Берлин пообещал передать греческим властям современные боевые бронемашины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«...Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора... Мы сейчас достигли договоренности с греческим премьером... За это мы предоставим Греции немецкие бронетранспортеры», - приводит ТАСС слова Шольца.

По его словам, аналогичные переговоры проходят с польской стороной. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Дания и Чехия передают Украине партии вооружения. По данным главы ведомства, Копенгаген направит противокорабельные ракеты и пусковую установку к ним. Прага уже направила партию вертолетов, танки и ракеты.

Также он сообщил, что ряд европейских стран, среди которых Италия, Греция, Норвегия и Польша, намерены передать Украине «критически необходимые артиллерийские системы и боеприпасы».