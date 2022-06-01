«Из трех целей все три поражаются»: артиллеристы ДНР о работе на Авдеевском направлении

Артиллеристы работают по дальним целям и расположениям, где живут украинские военные, ведут огонь по пехоте и танкам.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Падре рассказал корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову о боевой работе артиллеристов на Авдеевском направлении.

«Я думаю, им несладко, после наших работ несладко, потому что работали не первый день, попадаем в цели. Вчера попали по их целям, их укрепрайон развалили. Как дают цели, так и попадаем», - сказал он.

Падре рассказал, что артиллеристы работают по дальним целям и расположениям, где живут украинские военные, уничтожают БК противника, ведут огонь по пехоте и танкам.

«Из трех целей все три и поражаются», - заявил военнослужащий.

По словам Кустова, в данный момент на Авдеевском направлении главная нагрузка лежит на артиллерии. Разведка вычисляет местонахождение войск противника при помощи радиолокационных, радиоэлектронных, оптических средств, после чего артиллеристы открывают огонь по противнику.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов