Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов

По словам украинских морпехов, тех, кто предпринимает попытку высказаться о ситуации и привести правдивые данные, «забирают в неизвестном направлении».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia

В Сети появились кадры, на которых 18-й отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины отказался продолжать вести боевые действия. Военнослужащие записали видео, в котором пожаловались на большие потери и преступные приказы.

«Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35-й бригады, обращаемся к общественности за помощью - повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы, посылая нас в атаку с противником под их артобстрелы... Мы несем большие потери», - говорится в видео.

По словам украинских морпехов, тех, кто предпринимает попытки высказаться о ситуации и привести правдивые данные, «забирают в неизвестном направлении».

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчины в военной форме, представившиеся военнослужащими 71-й егерской бригады ВСУ, обращаются к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Они спросили президента, каким образом они могут защищать страну, которая равнодушна к ним.