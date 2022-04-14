Песков заявил, что Путин не отказывался от встречи с Зеленским

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Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но для ее проведения необходимо подготовиться. На данный момент документ, который может стать основой переговоров двух лидеров, еще не подготовлен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», - сказал Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский назвал условие для встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заявил Мединский, она станет возможной, как только будет подготовлен договор.