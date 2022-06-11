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«Кусочек ДНР» в Москве: у посольства США прошла акция со световым шоу в честь переименования площади

Алиса Краузе
02:35 11.06.2022
Активисты провели патриотическую акцию у американского посольства в столице в связи с появлением в городе площади ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У посольства Соединенных Штатов в Москве прошла патриотическая акция. Мероприятие было приурочено к присвоению площади, расположенной рядом с американским диппредставительством, названия «Площадь Донецкой Народной Республики».

Для визуального сопровождения события на фасаде здания рядом с посольством было показано световое шоу. Для проекции была подготовлена анимация с текстом в поддержку спецоперации, приветствиями жителям ДНР, а также обращениями к США с призывами прекратить поставки оружия Киеву и критикой американской демократии.

На мероприятии выступил с речью руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России и председатель партии Леонид Слуцкий. Глава партии отметил, что появление в городе площади ДНР - это событие не только для москвичей, но и для всех граждан, поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

Ранее сообщалось, что жители Москвы в рамках голосования на портале «Активный гражданин» выбрали название для безымянной территории вблизи представительства Соединенных Штатов из предложений, поступивших от горожан. Больше всего голосов - 44,69% - получил вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

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