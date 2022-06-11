Артисты московского театра «На Басманной» провели концерт в Снежном в ДНР в честь Дня России

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Московский музыкальный театр «На Басманной» провел концерт для жителей города Снежное в Донецкой Народной республике в преддверии празднования Дня России. Так, зрители со сцены услышали композиции из советских фильмов и различных оперетт. Солист театра «На Басманной», почетный деятель искусств Москвы Александр Кольцов рассказал о своих ощущениях во время выступления.

«Мне, наверное, сегодня было труднее всех не в смысле какой-то творческой нагрузки, которую я испытывал, а в смысле эмоций. Потому что, конечно, это очень трогательно. И видно, что мы же не зря сюда приехали, мы же приехали сюда для того, чтобы увидеть все своими глазами, и в общем-то мы увидели это, поэтому хочется просто пожелать этим людям мира», - поделился артист в беседе со «Звездой».

Напомним, в Москве в парке «Фили» состоялся концерт Военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России. Выступление проходило в рамках программы «Военные оркестры в парках».