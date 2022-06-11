В парке «Фили» выступил оркестр Военного университета имени князя Александра Невского

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В Москве в парке «Фили» состоялся концерт Военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России. Выступление проходило в рамках программы «Военные оркестры в парках», организованной дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке российского военного ведомства.

В конце мая сразу три военно-оркестровых коллектива впервые выступили на открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» на Соборной площади Главного храма ВС РФ в Подмосковье. Тогда выступили Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова, Военный образцовый оркестр Почетного караула и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Кроме того, 28 мая в московском Кремле состоялась первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. На церемонии военнослужащие продемонстрировали самые зрелищные элементы под музыкальное сопровождение Президентского оркестра.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.