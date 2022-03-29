Z и V в небе: парашютисты ЦВО выполнили фигуры на высоте 3000 метров

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Военные спортсмены-парашютисты Центрального военного округа (ЦВО) в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи в специальной военной операции на Украине, совершили сложный затяжной прыжок с парашютом с выполнением фигур Z и V.

Военные парашютисты совершили прыжок с парашютом с высоты 3000 метров с десантно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-5. Во время свободного падения на скорости около 200 км/ч спортсмены выполнили элементы групповой акробатики, создав фигуры латинских букв Z и V.

Знаки Z и V на технике, которая задействована в военной спецоперации на Украине, в последнее время стали одними из самым узнаваемых символов во всем мире.



Материал подготовили Игнат Далакян и Вадим Михеев.