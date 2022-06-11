Уточняется, что принимать решение об отправке бойцов теробороны в районы боевых действий будет главнокомандующий ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять боевиков подразделений сил территориальной обороны для выполнения задач в районах боевых действий. Так, после вступления инициативы в силу возможность применения сил будет расширена на всю территории страны.

Об этом со ссылкой на Верховную Раду сообщает ТАСС. Уточняется, что принимать решение об отправке бойцов теробороны в районы боевых действий будет главнокомандующий ВСУ.

Ранее, по сообщениям западных СМИ, в Европейском союзе обвинили президента Украины Владимира Зеленского в манипулировании странами европейского сообщества с целью вовлечения их в российско-украинское противостояние. Депутат Европарламента Тьерри Мариани отметил, что умышленное создание Зеленским очага напряженности в Европе привело к значительным экономическим и политическим потрясениям в странах Евросоюза.