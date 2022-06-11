МО: за сутки ВС РФ и МЧС обезвредили 522 взрывоопасных предмета на территории ЛДНР

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Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 7 594 человека, в том числе 1 346 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как заявляет российское оборонное ведомство, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 780 515 человек, из которых 286 043 - дети, а государственную границу Российской Федерации пересекло 262 556 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 2 700.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 29 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки - пять в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 361 тонна гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению Михаила Мизинцева, 11 июня проводятся шесть гуманитарных акций Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 841,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме того, отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 987,87 га (в том числе за сутки - 21,45 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 522», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что средства ПВО Российской Федерации сбили за сутки 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.



Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов