Средства ПВО РФ сбили за сутки 12 беспилотников ВСУ

Также были перехвачены три снаряда украинской системы залпового огня «Ураган».

© Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны, применяемые в спецоперации на Украине, за прошедшие сутки сбили 12 беспилотников ВСУ над территориями Харьковской области и Луганской Народной Республики. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Также сбито: 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ильичевка, Чкаловское, Красное, Малые Проходы, Заводы, Бражковка, Вернополье, Оводмитровская, Грушеваха Харьковской области, Васильевка, Стаханов, Теплогорск Луганской Народной Республики», - сообщил Конашенков.

Также были перехвачены три снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области. В Николаевской и Харьковской областях ПВО России сбила три украинских самолета - два Миг-29 и один Су-25.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов