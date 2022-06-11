В ФРГ заявили о планах Шольца посетить в июне Киев с Макроном и Драги

Ожидается, что поездка состоится до саммита Группы семи, намеченного на 26-28 июня.

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По данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить в июне совместный визит в Киев.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету BILD am Sonntag, поездка, как ожидается, состоится до саммита Группы семи, намеченного на 26-28 июня.

Сообщается, что Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу такого совместного визита. Французский президент настаивал на том, что поездка должна быть осуществлена лишь после выборов в Национальное собрание, которые пройдут 12 и 19 июня. Идея отправиться еще и с Драги принадлежит французской стороне.

Как отмечает газета, визит Шольца, Макрона и Драги должен свидетельствовать о европейском единстве по вопросу Украины.

Ранее во Франции читатели одной из местных газет высмеяли Шольца и Макрона за просьбы к Путину по Украине. Людей возмутила новость о том, что лидеры Франции и Германии попросили российского президента освободить 2500 бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также помочь с экспортом зерна и объявить перемирие.