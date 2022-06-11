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Минобороны: украинские боевики размещают в школах Славянска орудия производства США и РСЗО

21:35 11.06.2022
Также неонацисты оборудовали опорный пункт в школе № 9 в Покровске в ДНР и удерживают жителей близлежащих домов в спортзале под предлогом обеспечения безопасности, отметили в военном ведомстве.
Минобороны: украинские боевики размещают в школах Славянска орудия производства США и РСЗО
© Фото: Serhii Hudak ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В городе Славянске в ДНР украинские военные оборудовали склады оружия и боеприпасов в зданиях школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений, а на прилегающей территории разместили РСЗО. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вместе с тем в школах № 17 и № 9 националисты оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства.

«В Приволье Донецкой Народной Республики на территории лицея № 7 (ул. Шахтерская), школы № 29 (ул. Ломоносова) дислоцированы подразделения ВСУ, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», - добавил генерал-полковник на брифинге.

Кроме того, неонацисты оборудовали опорный пункт в школе № 9 в Покровске в ДНР, на верхнем этаже заведения разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулеметы, а во дворе - тяжелую технику и РСЗО. Вместе с тем, по словам Мизинцева, боевики удерживают жителей близлежащих домов в спортзале под предлогом обеспечения безопасности.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 11 (ул. Богдана Хмельницкого) и № 17 (ул. Винницкая) подразделения ВСУ оборудовали казармы и огневые позиции», - подчеркнул генерал-полковник.

Также на территориях школ № 40, № 43 и лицея № 25 в Николаеве военные ВСУ оборудовали огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов. При этом, подчеркнул начальник НЦУО, украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в Днепре в здании школы № 35, в Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять боевиков подразделений сил территориальной обороны для выполнения задач в районах боевых действий.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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