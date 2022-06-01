На стены посольства США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса

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В ночь на среду, 1 июня, на стены здания американского посольства в Москве в Большом Девятинском переулке спроецировали видео, в котором говорится об ответственности американских военнослужащих за гибель детей в Донбассе. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.

Такая акция была приурочена к Международному дню защиты детей. Активисты заявили, что стремились освежить в памяти международной общественности тот факт, что Вашингтон на протяжении многих лет спонсировал киевские власти.

Ранее в Кремле оценили идею сменить адрес здания посольства США в Москве в Пресненском районе. Депутаты Мосгордумы выступили с предложением назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса и изменить адрес дипломатического представительства.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» Украины - военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.