Песков оценил идею сменить адрес посольства США в Москве
Ранее Депутаты Московской городской думы выступили с предложением назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил идею сменить адрес здания посольства США в Москве в Пресненском районе.
Ранее Депутаты Московской городской думы выступили с предложением назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса изменить адрес дипломатического представительства на Большом Девятинском переулке.
«Неплохая идея, очень хорошая, если она пройдет - это будет очень хорошо», - сказал представитель Кремля.