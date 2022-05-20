В стране и мире Песков оценил идею сменить адрес посольства США в Москве Ранее Депутаты Московской городской думы выступили с предложением назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса. © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил идею сменить адрес здания посольства США в Москве в Пресненском районе. Ранее Депутаты Московской городской думы выступили с предложением назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса изменить адрес дипломатического представительства на Большом Девятинском переулке. «Неплохая идея, очень хорошая, если она пройдет - это будет очень хорошо», - сказал представитель Кремля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика