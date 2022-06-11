Органы внутренних дел Херсонской области пополняются добровольцами из России

Глава ВГА Херсонской области рассказал, что в регионе не хватает криминалистов и других специалистов, и на службу заступают добровольцы из регионов РФ.

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Криминалисты и другие специалисты прибывают из Российской Федерации на службу в органы внутренних дел Херсонской области, так как в регионе сейчас не хватает кадров. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

В Херсонской области, которая весной этого года в результате специальной военной операции России по защите республик Донбасса вышла из-под контроля Киева, формируются органы полиции.

«Не хватает криминалистов, специалистов другого направления, и сейчас приезжают добровольцы из регионов(России - прим.ред.) и заступают на эту службу», - сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале ВГА.

Глава ВГА Херсонской области уточнил, что Управление внутренних дел по Херсонской области уже начало работу, появились местные подразделения в некоторых районах.

Ранее на телеканале «Звезда» рассказали, как Вооруженные силы Российской Федерации следят за дорогами в Херсонской области. Российская военная полиция, наряду со своими, временно выполняет функции автоинспекции в регионе.