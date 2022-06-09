Защитят от диверсантов и вернут угнанную машину: как ВС РФ следят за дорогами в Херсонской области

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Первые патрули военной полиции встречаются еще при въезде в Херсонскую область на пунктах пропуска. Тут, помимо своих основных функций, они выполняют еще и обязанности автоинспекции, пока что не сформированной в регионе. Контролируют потоки транспорта, чтобы уменьшить очереди на границе, а также занимаются регулировкой движения.

На перекрестке в центре Херсона всегда оживленно: общественный транспорт, легковушки, фуры. Сейчас появились еще и двухколесные. Патруль дорожной инспекции сюда выезжает в часы пик, чтобы разгрузить городские улицы.

Во время одной такой проверки документов сотрудники военной полиции нашли автомобиль, который числился в угоне, и вернули его владельцу.

Сейчас военная автоинспекция тщательно проверяет весь въезжающий в Херсон транспорт. Мирную жизнь там еще пытаются нарушать провокациями. Попадаются диверсанты с запрещенным грузом: оружием или деталями для самодельных взрывных устройств. Таких водителей, да и пассажиров - выдают нервы.