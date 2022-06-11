Водители в Британии массово увольняются из-за роста цен на бензин

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Британские таксисты, а также многие другие люди, которым приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного роста цен на топливо. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на газету Observer.

Как пишет издание, по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса, а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов. Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов в неделю на топливо, чтобы доехать до места работы.

Газета также задала вопросы таксистам и частным водителям, которые были вынуждены устроиться на вторую работу или работать по шесть дней в неделю, чтобы покрыть расходы на топливо.

«Есть много людей, которые нуждаются в помощи, но ее не ждут», - ответил лондонский таксист Пол Суини.

Как передает издание, Суини теряет 300 фунтов стерлингов в месяц на более высоких расходах на топливо, несмотря на то, что водит гибридный электромобиль.

Ранее английское издание Sky News рассказало, как в Британии каждый четвертый житель стал пропускать прием пищи, чтобы сэкономить. Согласно данным издания 65% респондентов, выключают отопление, чтобы сократить счета за электроэнергию, а 27% стараются меньше есть.