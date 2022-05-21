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Три военных оркестра выступили на открытии музыкального сезона у Главного храма ВС РФ

Анна Касаткина
18:51 21.05.2022
В мероприятии поучаствовали более 160 военных музыкантов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сразу три военно-оркестровых коллектива впервые выступили на открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» на Соборной площади Главного храма ВС РФ в Подмосковье. В мероприятии поучаствовали более 160 военных музыкантов.

На Соборной площади выступили Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова, Военный образцовый оркестр Почетного караула и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

«Знаменательно, что открытие нынешней программы происходит здесь, у Главного храма ВС РФ, потому что именно в храмах мы набираемся духовности. Замечательно, что здесь происходит продолжение традиции, а игра оркестров в парках - это давняя традиция в нашем государстве», - сказал на открытии сезона начальник Военно-оркестровой службы, главный военный дирижер, заслуженный артист РФ, генерал-майор Тимофей Маякин.

Программа «Военные оркестры в парках» организована дирекцией международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны РФ.

Ранее в Главном храме ВС РФ впервые состоялся открытый хоровой собор Минобороны России. Хоровые коллективы исполнили произведения христианской духовной музыки, рассказывая зрителям о многовековых традициях православия и русской духовной музыкальной культуры.

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