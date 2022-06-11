Согласно петиции, виновные в массовых убийствах мирных жителей и этнической дискриминации должны быть привлечены к ответственности и понести справедливое судебное наказание.

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В Италии запущен сбор подписей за расследование преступлений властей Украины в Донбассе. Об этом заявил активист и лидер политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

«Международное расследование может наконец показать миру, что действительно произошло на Украине в течение восьми лет», - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что виновные в массовых убийствах мирных жителей и этнической дискриминации должны быть привлечены к ответственности и понести справедливое судебное наказание.

Ранее итальянский журналист Марко Травальо заявлял, что российские войска одерживает верх над Вооруженными силами Украины в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса, несмотря на ложные заявления западных средств массовой информации.