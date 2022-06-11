В стране и мире Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ Игнат Далакян Закон вступает в силу с 30 июня текущего года. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который денонсирует соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона», - говорится в пояснительных материалах к документу. Ранее российский президент подписал закон о запрете работать водителям такси и автобусов с судимостью. К вождению не будут допущены лица, имеющие судимость за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика