Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

Авторы законопроекта утверждали, что категория детей от пяти до семи лет, которые должны были оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме являлась наиболее социально незащищенной.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках для детей с пяти до семи лет. До этого Государственная дума приняла инициативу во втором и третьем чтениях.

Авторы законопроекта утверждали, что категория детей от пяти до семи лет, которые должны были оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме являлась наиболее социально незащищенной, в отличие от детей в возрасте до пяти и после семи лет. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о запрете работать водителям такси и автобусов с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести. При этом документ предусматривает расторжение трудовых договоров с работниками, которые не предоставили работодателю справку об отсутствии судимости, эти же нормы затрагивают трудовые договоры с гражданами стран ЕАЭС.