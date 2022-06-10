В ЛНР сообщили о повреждении здания администрации Первомайска при обстреле со стороны ВСУ
Сообщается, что повреждены многоквартирный жилой дом и центр культуры.
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В результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждено здание администрации Первомайска. Также повреждены многоквартирный жилой дом и центр культуры. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате минометного обстрела Первомайска поврежден многоквартирный жилой дом, администрация города Первомайска, городской центр культуры и досуга "Заря"», - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее Вооруженные силы Украины выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Донецку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.