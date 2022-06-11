В Европарламенте предрекли экономический коллапс из-за войны Запада с энергоресурсами

Член ЕП добавил, что благодаря ископаемому топливу была создана современная цивилизация, и без этого ресурса есть риск стать неконкурентоспособным.

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Член Европейского парламента Мислав Колакушич заявил, что война Брюсселя против ископаемого топлива отбросит Европу и весь западный мир на 30 лет назад. По словам политика, отказ от энергоресурсов приведет к масштабному экономическому коллапсу.

«Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили», - приводит слова Колакушича РИА Новости.

При этом член ЕП добавил, что благодаря ископаемому топливу была создана современная цивилизация, и без этого ресурса есть риск стать неконкурентоспособным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад, принимая санкции против России, должен выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан» своих стран. По мнению политика, Европа будет переплачивать более €250 млрд ежегодно из-за повышающихся цен на энергоресурсы.