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Глава СВР: в попытках «отменить РФ» Запад думает, что ему повинуется весь мир

Елизавета Потейчук
16:18 11.06.2022
Сергей Нарышкин также отметил, что «никакой мир, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии открытия масштабного выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» в Государственном центральном музее современной истории России. Уточняется, что экспозиция расскажет о достижениях России и ее вкладе в развитие мировой цивилизации в сферах науки, культуры, медицины, искусства, космоса, географических открытий и многих других областях.

Во время открытия выставки глава СВР заявил, что всякие попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада «отменить Россию» лишь выдают их маниакальную веру, что мир повинуется их приказам и вращается вокруг них. Однако, подчеркнул Нарышкин, это неправильно, и подтверждает данный факт тысячелетняя российская история.

«Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия России, не может быть ни прочным, ни стабильным, ни долговечным. Любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам», - отметил Нарышкин.

Ранее Сергей Нарышкин объявил о создании специальной межмузейной группы для сбора свидетельств военных преступлений киевского режима. В нее вошли представители Государственного исторического музея. Они будут заниматься изучением зверств украинских военных на территории Донбасса.

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