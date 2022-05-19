Нарышкин: создана межмузейная группа для сбора свидетельств военных преступлений Киева

В нее вошли представители Государственного исторического музея. Они будут заниматься изучением зверств украинских военных на территории Донбасса.

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Сегодня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин объявил о создании специальной межмузейной группы для сбора свидетельств военных преступлений киевского режима. В нее вошли представители Государственного исторического музея. Они будут изучать зверства украинских военных на территории Донбасса с 2014 года.

Ранее глава ведомства заявил, что в наши дни решается судьба России и определяется ее будущее место в мире.

Как он подчеркнул на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки 16 марта, страна никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, ведь по словам Нарышкина, это один из главных факторов развития государства.