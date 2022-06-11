В ДНР заявили о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

Ранее Верховный суд ДНР вынес смертный приговор гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В Донецкой народной республике готовится суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», - сказала Никонорова в эфире проекта «Соловьев LIVE».

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес смертный приговор гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму, воевавшим на стороне Украины во время специальной военной операции России по освобождению республик Донбасса. Все трое были признаны виновными в наемничестве и ряде других преступлений.