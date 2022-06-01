В МО РФ заявили об уничтожении батареи украинских гаубиц М777 производства США

Как заметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, также ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили до 200 украинских националистов за сутки.

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В Минобороны России заявили об уничтожении батареи украинских гаубиц М777 американского производства. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов», - отметил Конашенков.

Кроме этого, Конашенков озвучил актуальные потери военной техники Украины. По его словам, противник потерял 185 самолетов и 129 вертолетов с начала российской спецоперации.

Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в воздухе украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов