Украина потеряла 185 самолетов и 129 вертолетов с начала спецоперации

Также с начала спецоперации удалось уничтожить 326 украинских ЗРК, 3 363 танка и других бронемашин, 457 установок РСЗО, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 185 самолетов, 129 вертолетов, 1 077 беспилотников, заявил на брифинге 1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также с начала спецоперации удалось уничтожить 326 украинских ЗРК, 3 363 танка и других бронемашин, 457 установок РСЗО, 1 744 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 329 единиц специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили в воздухе украинский штурмовик Су-25 в ДНР и вертолет Ми-8 под Харьковом.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град» ночью, на которых расчеты вели огонь по позициям ВСУ. После нанесения удара РСЗО быстро меняют позиции, установки перезаряжают в запасном районе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов