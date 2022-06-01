Украина потеряла 185 самолетов и 129 вертолетов с начала спецоперации
За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 185 самолетов, 129 вертолетов, 1 077 беспилотников, заявил на брифинге 1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также с начала спецоперации удалось уничтожить 326 украинских ЗРК, 3 363 танка и других бронемашин, 457 установок РСЗО, 1 744 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 329 единиц специальной военной автомобильной техники.
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили в воздухе украинский штурмовик Су-25 в ДНР и вертолет Ми-8 под Харьковом.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град» ночью, на которых расчеты вели огонь по позициям ВСУ. После нанесения удара РСЗО быстро меняют позиции, установки перезаряжают в запасном районе.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов