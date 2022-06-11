Вучич проигнорировал требования Германии ввести санкции против РФ

Сербский лидер отметил, что против его страны уже вводили санкции, которые оказались неэффективными.

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Президент Сербии Александр Вучич не подчинился требованиям канцлера Германии Олафа Шольца и не стал вводить санкции против России. Сербский лидер отметил, что против его страны также вводили ограничения, которые оказались неэффективными.

«Что касается санкций, у нас другая позиция... Мы помним о санкциях (против Сербии - прим. ред.) и не считаем их эффективными», - цитирует Reuters заявление Вучича.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против Российской Федерации. Сербский президент в свою очередь заявил, что ознакомил канцлера Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми страна сталкивается на сегодняшний день.