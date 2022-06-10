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Правительство приняло предложение МИДа о выходе РФ из Всемирной туристской организации

Елизавета Потейчук
21:45 10.06.2022
В конце апреля организация сообщила, что Российская Федерация приостанавливает свое членство в ней.
Правительство приняло предложение МИДа о выходе РФ из Всемирной туристской организации
© Фото: G&M Therin-Weise httpimagebroker.com#search Globallookpress
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Правительство приняло предложение Министерства иностранных дел России о выходе страны из Всемирной туристской организации (UNWTO). Напомним, 27 апреля организация сообщила, что Российская Федерация приостанавливает свое членство в ней.

«В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также в российском внешнедипломатическом ведомстве отмечали, что в настоящее время реализуется кампания по отстранению РФ от участия в деятельности организации по инициативе генсека UNWTO Зураба Пололикашвили. При этом руководство UNWTO «потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию» России, считают в МИД.

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