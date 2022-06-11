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МО РФ: высокоточными ракетами уничтожен пункт дислокации наемников под Харьковом

11:06 11.06.2022
Также было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российские Вооруженные силы в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, расположенный в Харьковской области. Для уничтожения использовались высокоточные ракеты воздушного базирования. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», - заявил Конашенков.

Также было поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в ЛНР и один зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в ДНР.

Ранее российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили учебный центр ВСУ в городе Новоград-Волынский, где проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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