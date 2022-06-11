Военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки

Также поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ и огневые позиции подразделений РСЗО.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны Украины

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ в районе Миньковки в ДНР.

Помимо этого также поражены девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО в районах Малорязанцева, Волчеяровки, Подгорного, Малой Ильиновки и Лисичанска в ЛНР.

Ранее российские средства ПВО в ходе спецоперации за прошедшие сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов