Армия ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25 Ликвидация произошла в районах населенных пунктов Снегиревка и Александровка. © Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Российские средства ПВО в ходе спецоперации за прошедшие сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины. Ликвидация произошла в районах населенных пунктов Снегиревка в Николаевской области и Александровка в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что также российскими военнослужащими сбиты 12 украинских БПЛА и перехвачены 3 реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган». Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика