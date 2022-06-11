ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
Ликвидация произошла в районах населенных пунктов Снегиревка и Александровка.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: РИА Новости
Российские средства ПВО в ходе спецоперации за прошедшие сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины.
Ликвидация произошла в районах населенных пунктов Снегиревка в Николаевской области и Александровка в Харьковской области.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что также российскими военнослужащими сбиты 12 украинских БПЛА и перехвачены 3 реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган».
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов