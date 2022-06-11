Володин заявил о появлении новой «большой восьмерки» с РФ из-за действий США

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Разрыв США и странами Запада существующих экономических отношений привел к созданию новой «Большой восьмерки», в которою входит Россия. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что экономики стран, которые ввели санкции против РФ, «трещат по швам». Например, ВВП США за первый квартал обрушился на 1,5%, а инфляция достигла рекордных с 1981 года 8,6%.

«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, - Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция - по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель отметил, что создавая напряженность в мировой экономике, США могут утратить свою гегемонию в мире.

Ранее Володин выразил мнение, что США утратили поддержку большинства в мировом сообществе. По его словам, попытки Брюсселя и Вашингтона изолировать Москву не удались. Политик добавил, что за решениями, которые принимаются в ООН большинством голосов, в реальности зачастую стоит меньшинство. По этой причине президент США Джо Байден нацелен на реформацию ООН.