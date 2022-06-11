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«Акации» на поле: российские артиллеристы уничтожают позиции ВСУ огнем из самоходных артиллерийских установок

10:15 11.06.2022
В зависимости от характера цели артиллеристы применяют осколочно-фугасные или кумулятивные снаряды.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили укрепленные позиции украинских националистов. Получив координаты цели с беспилотного летательного аппарата дивизион САУ с марша в кратчайшее время занял огневые позиции. Самоходчики нанесли удар по разведанным позициям ВСУ.

Артиллеристы применяют 152-мм осколочно-фугасные снаряды. Для уничтожения танков и другой бронированной техники противника могут применятся и кумулятивные снаряды. Также для подсветки переднего края обороны противника военнослужащие применяют осветительные снаряды.

«Машина хорошая, не подводит. Выполняем задачи своевременно, быстро. Попадаем в цель» - сказал командир расчета САУ «Акация».

Проведя залп из всех орудий и получив подтверждение о поражении позиций националистов, экипаж боевой машины мгновенно переводят установку в транспортное положение и покидают огневые позиции. Для каждой машины оборудовано замаскированные место, где артиллеристы осуществляют дозаправку техники и пополнение боекомплекта, для выполнения последующих огневых задач.

«Дивизион выполняет задачу в рамках специальной операции. Расчеты действуют слажено, надежно, все подготовлены. Готовы нести службу дальше, боевой дух высокий» - сказал начальник штаба артиллерийского дивизиона Илья.

Ранее корреспондент «Звезды» запечатлел ночную работу реактивных комплексов «Ураганов». Расчеты, атакуя днем и ночью с постоянной сменой позиций, сводят с ума разведку ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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