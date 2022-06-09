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Ночная «охота»: как «Ураганы» ВС РФ громят ВСУ в темноте

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 09.06.2022
Расчеты российских «Ураганов», атакуя днем и ночью с постоянной сменой позиций, сводят с ума разведку ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Три осколочно-фугасных залпом по заданным координатам. Реактивные снаряды уходят на 15 километров. Полторы минуты, чтобы в кромешной тьме навестись, и снова - залп. Работаем уже по другому квадрату. Дальность - 11 километров.

Снимать ночную работу расчетов реактивных «Ураганов» предельно сложно. Использовать дополнительное освящение, не только профессиональное, телевизионное, а даже обычный фонарик - нельзя ни в коем случае. В небе постоянно появляются движущиеся светящиеся точки - беспилотники ВСУ.

Тремя часами ранее дневные расчеты перегнали машины в укрытие и передали их ночной смене артиллеристов. Установки работают в круглосуточном режиме.

Когда солнце садится, ребята готовятся к ночному выезду. Дозаряжают свою установку: боезапас должен быть полным. И через несколько минут «Ураганы» отправятся на огневую позицию.

Михаил, командир орудия - реактивщик с 25-летним стажем. В середине 90-х начинал службу на таджико-афганской границе, потом была вторая Чеченская. Говорит, подразделения ВСУ ведут себя подло. Прячутся в населенных пунктах. Оттуда же ведут шквальный беспорядочный огонь.

«Прилетает часто. "Ураганы" с их стороны работают, артиллерия, фугасы, кассеты. Нам приходится часто менять огневые позиции, чтобы не попадать под обстрелы. Ну, прилетает частенько. Очень часто прилетает», - отметил командир орудия Михаил.

Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные, и ночные. На каждой находиться можно не более пяти-семи минут. Укрытий тоже несколько, как и мест для пополнения боезапаса. Этой непрекращающейся каруселью наши реактивщики сводят украинскую разведку с ума. Артиллерия противника, их минометы бьют постоянно, но без результата. Только расходуя снаряды.

Установки перемещаются исключительно по одной. Это первостепенная задача безопасности. Никаких батарей и никаких двоек. Нужно как можно быстрее покидать огневые позиции.

Чувствуется, что у боевиков на командных пунктах и на позициях ВСУ сдают нервы, улыбаются наши ребята. Это придает сил и уверенности в том, что выбранная тактика верна и приносит результат.

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