Сохранить на будущее: в Госдуму могут внести законопроект о реформе пенсий

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До окончания весенней сессии Государственной Думы России на рассмотрение могут внести законопроект, описывающий реформу накопительных пенсий. Ранее уже проводились предварительные обсуждения подготовленного Минфином РФ совместно с Центробанком документа и основные разногласия успешно удалось устранить.

Предполагается, что данная инициатива сможет положительно повлиять на отношение россиян к добровольным накоплениям. В рамках проекта предлагается осуществлять 6%-ные налоговые вычеты, проводить государственное софинансирование и страховать накопления суммой до 1,4 миллионов рублей.

Несмотря на достигнутое согласие по ряду вопросов, вероятнее всего, в 2022 реформа проведена не будет. Как заявил в беседе с «Известиями» депутат Анатолий Аксаков, до конца года рассчитывают закончить с оформлением идеи, общая концепция которой обсуждается с ЦБ и Минфином.

Тем не менее, по сведениям источника издания, в этом году окончательного решения относительно данного законопроекта ожидать не стоит. Однако принять его рано или поздно придется, ведь уже несколько лет средства миллионов граждан РФ находятся в подвешенном, или точнее - в замороженном состоянии.

По мнению экспертов, для нейтрализации напряженности в области добровольных пенсионных накоплений запускать систему в ее новом виде нужно в более стабильных экономических условиях. И даже в таком случае придется бороться с недоверием граждан, возникшем на фоне неудачной предшествующей попытки разработки механизма накопительных пенсий.