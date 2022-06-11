Настрой на победу: в столице Урала завершились чемпионаты ЦВО по дзюдо и самбо

По итогам чемпионата ЦВО по самбо в общекомандном зачете первое место завоевала команда общевойсковой армии Центрального военного округа, также и в чемпионате по борьбе дзюдо победителем стала команда военнослужащих общевойсковой армии ЦВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Екатеринбурге завершились чемпионаты Центрального военного округа (ЦВО) по самбо и дзюдо. К участию в спортивных соревнованиях были привлечены около 200 человек. Спортсмены имеют различные спортивные звания, среди них мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

Самбисты и дзюдоисты были поделены по весовым категориям. Участники оценивались по олимпийской системе до двух выбываний. Бойцы оценивались как в личном, так и в командном зачете.

По итогам чемпионата ЦВО по самбо в общекомандном зачете первое место завоевала команда общевойсковой армии Центрального военного округа. Тогда как «серебро» досталось гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Почетное третье место заняла команда спортсменов бригады специального назначения, дислоцированной в Тольятти.

По итогам чемпионата ЦВО по дзюдо в общекомандном зачете бронзу соревнований получила команда Тюменского высшего военно-командного инженерного училища. Второе место присуждено команде соединения ВВС и ПВО ЦВО. Чемпионами по борьбе дзюдо второй год подряд стала команда военнослужащих общевойсковой армии ЦВО.

«Состоялся традиционный чемпионат ЦВО по дзюдо. По итогам данных соревнований будет сформирована сборная команда военного округа», - сказал главный судья соревнований Николай Симонов.

Он добавил, что дзюдо формирует не только личностные качества спортсмена, а в данном случае и военнослужащего, но и дисциплинирует, развивает человека как личность.

«Я готовился дома - в Красноярске. Я был настроен выложиться максимально, а успех не заставил себя ждать. Данные соревнования я выигрываю в третий раз. Ежедневно стараюсь улучшать свои навыки, для того, чтобы выступать лучше и лучше», - сказал победитель Руслан Алиев.

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

Ранее в Москве завершился Турнир по городошному спорту среди спортсменов-военнослужащих центральных органов военного управления. Соревнования, организованные Минобороны, проходили в столичном спорткомплексе ЦСКА, в котором собрались 29 команд.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.