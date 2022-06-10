Армия В Москве завершился чемпионат по городкам среди военных округов Алексей Баранов Алексей Кошкин Городошный спорт один из самых традиционных русских видов спорта. Сейчас идет его очередной расцвет, а турниры проходят по всему миру. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве определили победителей турнира по городкам среди военных округов. Соревнования, организованные Министерством обороны, проходили в столичном спорткомплексе ЦСКА, где собрались 29 команд. «В этот раз мы видим большее количество команда, что дает нам право говорить о том, что мы делаем успешные шаги по возрождению национального вида спорта в российской армии», – отметила президент федерации городошного спорта России Надежда Павлова. В личном первенстве первое место занял прапорщик Александр Бутченко, вторым стал майор Александр Кощеев, третье место досталось подполковнику Виталию Законову. «Занимаюсь этим уже 4 года. И были у нас и третье место, и второе. В этом году вот первое место. Всегда набираю высший балл для прохождения в личные соревнования, но в итоге в первой же схватке проигрывал. В этом году дошел до первого места», – рассказал Александр Бутченко. Лидером первой группы стала команда Управления коменданта охраны МО РФ. Серебряную медаль получила команда Национального центра обороной РФ. Третье место заняло командование Воздушно-десантных войск. Во второй группе первой стала команда Главного управления кадров МО РФ. Второе место заняла команда Главного организационного-мобилизационного управления ГШ ВС РФ. Третье место взяла команда Главного Управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ. В третьей группе в командном зачете «золото» взяла команда Девятого Управления МО РФ, «серебро» завоевала команда Управления контроля выполнения договоров (Национальный центр уменьшения ядерной безопасности), бронзовым призером стала команда Управление начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Игра, требующая максимальной выдержки и меткости была популярна среди военных и в прошлые века. Известно, что в городки играл даже Суворов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика