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Посол России в Эстонии был вызван в МИД страны

Марина Крижановская
00:17 11.06.2022
Вызов был обусловлен недавним выступлением российского президента.
Посол России в Эстонии был вызван в МИД страны
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева. Сообщается, что это связано с «недавним выступлением президента».

«Министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента России», - сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что российская сторона призывала британскую не допустить участие своих граждан в боевых действиях на Украине. С данным заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что посольство Великобритании в Москве регулярно обращается в Министерство иностранных дел РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения их судьбы. Тогда Мария Захарова напомнила о предупреждении России, что ответственность за граждан иностранных государств, принявших участие в вооруженной деятельности на Украине, полностью лежит на правительствах этих государств.

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