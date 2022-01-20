В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении бывшего замначальника регионального СК

В отношении бывшего сотрудника следственного управления СК РФ по Хакасии и его бывшей супруги возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, которые были представлены УФСБ России по республике.

«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Хакасия и его бывшей супруги. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору")», - сообщается на сайте регионального СК по Хакасии.

Согласно информации следствия, к жителю Хакасии, который оказывал юридические услуги, обратилась женщина по юридическому вопросу с целью смягчения режима содержания ее дочери в исправительном учреждении региона. Дочь осудили за незаконный оборот наркотических веществ. В свою очередь, подозреваемые вступили в преступный сговор, направленный на хищение у гражданки большой суммы денег, чтобы извлечь для себя материальную выгоду.

«В настоящее время с подозреваемыми выполняются необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», - добавили в СК.

Ранее бывший первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Хакасия был задержан сотрудниками ФСБ. Информацию о задержании «Звезде» подтвердил источник в правоохранительных органах.