В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Советник главы Крыма заявил, что республика обрела статус транзитной территории

Алексей Курильченко
09:36 10.06.2022
После освобождения южных территорий Украины в Крыму были разблокированы автомобильные и железные дороги на севере.
Советник главы Крыма заявил, что республика обрела статус транзитной территории
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

После освобождения южных регионов Украины и разблокирование транспортных магистралей республика Крым приобрела статус транзитной территории. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере», - цитирует РИА Новости слова советника.

Ранее Крючков заявил, что прерванное 8 лет назад грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено. Советник главы полуострова сообщил, что в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:36 В стране и мире
Советник главы Крыма заявил, что республика обрела статус транзитной территории
05:52 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» показал огонь по позициям ВСУ прямо из окопа
05:02 Армия
Видео
Тонны боеприпасов и продовольствия: как колонны ВС РФ доставляют груз на передовую
05:01 Армия
Видео
Осмотрят и дадут лекарство: как военные медики РФ помогают жителям Харьковской области
05:05 Армия
Видео
Снова в строй: как военные ЦВО возвращаются в свои подразделения после восстановления от ранений
Популярное
Видео
Пошел пакет, покидаем позиции: работа «Града» НМ ДНР по позициям ВСУ под Авдеевкой
Видео
Корреспондент «Звезды» показал огонь по позициям ВСУ прямо из окопа
Видео
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
Украинская делегация в ЮНЕСКО обвинила Москву в «представлении угрозы для украинского борща»
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.