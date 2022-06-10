В стране и мире Советник главы Крыма заявил, что республика обрела статус транзитной территории Алексей Курильченко После освобождения южных территорий Украины в Крыму были разблокированы автомобильные и железные дороги на севере. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: После освобождения южных регионов Украины и разблокирование транспортных магистралей республика Крым приобрела статус транзитной территории. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере», - цитирует РИА Новости слова советника. Ранее Крючков заявил, что прерванное 8 лет назад грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью возобновлено. Советник главы полуострова сообщил, что в перспективе товарооборот между регионами будет увеличиваться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика