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Глава Амурской области назвал стоимость проезда по мосту Благовещенск - Хэйхэ

Алексей Курильченко
09:23 10.06.2022
Мост позволит создать в регионе инфраструктуру для развития бизнеса, заявил Василий Орлов.
Глава Амурской области назвал стоимость проезда по мосту Благовещенск - Хэйхэ
© Фото: Правительство Амурской области, amurobl.ru
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Стоимость проезда по мосту Благовещенск - Хэйхэ, грузовое сообщение по которому было запущено 10 июня, в среднем составит 8 700 рублей. После того, как проект окупится, цена станет ниже. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8 700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса», - заявил Орлов журналистам.

Торжественная церемония открытия моста прошла посредством телемоста из студий в Москве, Владивостоке и Пекине, а также площадок Благовещенска и Хэйхэ. С российской стороны в церемонии приняли участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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