Корреспондент «Звезды» показал огонь по позициям ВСУ прямо из окопа

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, прибывший для съемок сюжета в ДНР на передовую, пообщался с бойцами Народной милиции и узнал об обстановке на фронте. Беседа прошла в нестандартном для журналистов, но привычном военным антураже - прямо в окопе.

«Обстановка напряженная, ребята... Постоянный обстрел. Постоянные боевые столкновения. Постоянное "утыкание"», - рассказал военнослужащий.

Работы, как отметил боец, остается еще непочатый край. Однако и прогресс налицо: территория, где в момент разговора находилась съемочная группа с военными ДНР, раньше была позициями противника.

Прямо посреди интервью нашему собеседнику пришлось отвлечься. Военнослужащие обнаружили движение со стороны позиций ВСУ и мгновенно произвели серию выстрелов.

Как объяснил военный, раньше в этом месте активности неприятеля не наблюдалось. Но совсем недавно враг активизировался, и всячески пытается прорвать линию обороны.