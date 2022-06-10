ВС США потеряли в Калифорнии два воздушных судна за два дня

За среду и четверг армия США потеряла конвертоплан и военный вертолет.

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В штате Калифорния армия США за два дня потеряла два воздушных судна. В среду в пустыне потерпел крушение военный конвертоплан V-22 Osprey. В результате падение погибло пять человек.

«Я могу подтвердить, что V-22 Osprey разбился в Глэмис, штат Калифорния. На борту не было ядерных материалов», - цитирует РИА Новости сообщение представителя морской пехоты США.

Затем, в четверг 9 июня, стало известно о крушении в Калифорнии военного вертолета. По данным агентства, четырем члена экипажа удалось спастись.

В марте в северной части Норвегии потерпел крушение военный самолет Соединенных Штатов. На борту находились четыре человека. Известно, что экипаж выполнял тренировочный полет в рамках учений НАТО Cold Response.